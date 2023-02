Dr. Lüder Warnken - Scheiße ein Notfall

Lüder Warnken, der Notarzt, dem die Patienten vertrauen. Jetzt mit neuer Live‐Show auf Tour

Besuchen Sie das unterhaltsamste Notfalltraining, das sie je erlebt haben. Frischen Sie Ihre Kenntnisse für den Notfall wieder auf und lachen Sie, wenn Lüder Warnken aus dem Nähkästchen plaudert und von seinem beruflichen Alltag als Notarzt berichtet: „Ja, ich sehe viele furchtbare Sachen. Beispielweise wie der Kollege im Rettungswagen innerhalb von 20 Minuten den dritten Döner isst. Und danach das Tzatziki vom Lenkrad leckt“.

„Lachen. Lernen. Leben retten“ – mit dieser 3‐L‐Regel ist es die Mission des „Meditainers“, „Deutschland zum besten Ersthelferland der Welt machen“. Denn, wenn hierzulande jemand kollabiert, ergreifen in nur knapp über 40% der Fälle die umstehenden Personen Wiederbelebungsmaßnahmen, während in Skandinavien circa 70% mit der Herzdruckmassage beginnen. Dabei ist es total einfach, im Notfall das Richtige zu tun, so Lüder Warnken.

Und das können Sie auch! Wie helfe ich bei einem Notfall? Nehme ich bei einem verunglückten Motorradfahrer den Helm jetzt ab oder besser nicht? Was, wenn ich etwas falsch mache? Lüder Warnken klärt unterhaltsam auf und verknüpft das alles mit lebensnahen, saaltauglichen Trainingseinheiten. Vor allem aber ist sein Programm „Scheiße, ein Notfall“ eine unschlagbare Kombination aus praktischen Tipps und medizinischer Stand‐Up Comedy mit jeder Menge witzigen und skurrilen Geschichten aus unzähligen Notfalltrainings und seinen Einsätzen als Notarzt.

Lüder Warnken kommt aus Münster und ist Comedian und Notarzt. Neben seiner Tätigkeit als Notarzt, gibt Warnken kompakte Notfalltrainings für Laien, Praxen und Krankenhäuser und ist seit 2016 mit seiner medizinischen Stand‐Up‐Comedy auf bundesweiten Bühnen unterwegs, unter anderem bei Formaten wie „NightWash“ und „Komische Nacht“.