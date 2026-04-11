Dr. Lisa Federle | „Gut gegen Angst“ mit Mirjam Woggon

Immer neue Krisen, Krankheiten, Unsicherheiten – es gibt viel das uns Sorgen machen kann!

In ihrem neuen Buch „Gut gegen Angst“ erzählt Bestsellerautorin und Notärztin Lisa Federle aus Tübingen von Begegnungen in ihrer Praxis und bei ihren Einsätzen, prägenden Erlebnissen und davon, was Menschen Halt und Lebensfreude geben kann.

Gemeinsam mit Mirjam Woggon, bekannt von Theatersport und Tauschrausch, wird daraus kein klassischer Vortragsabend, sondern ein lebendiges Gespräch mit spontanen Improvisationen, einer guten Prise Humor und persönlichen Einblicken.

Ein Abend, der Mut macht, berührt und zeigt: Gegen Angst hilft Zuversicht!