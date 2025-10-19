Dr. Lisa Federle & Bernd Kohlhepp

Dr. Lisa Federles Authentizität ist vertrauenserweckend, ihre Selbstlosigkeit beeindruckend, ihre Energie und Willenskraft ansteckend.

Unsentimental und schnörkellos, berührte Dr. Lisa Federle mit ihrer Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus“ die Seele.

In ihrem 2023 erschienenen Buch „Vom Glück des Zuhörens. Wie uns gute Beziehungen stark machen“ gibt die Tübinger Ärztin Einblick in ihre Erlebnisse als Haus- und Notärztin. Es sind ergreifende Geschichten, die sie als aufmerksame Zuhörerin hinter so manchem Krankheitsbild entdeckte: grotesker Selbstbetrug, verwirrende Liebesverstrickungen, skurrile Schein-Ehen oder auch einschneidende Schicksalsschläge in der Arztpraxis.

Mit Kabarettist Bernd Kohlhepp werden die aus dem Leben (auf)gelesenen Geschichten lebendig. Mit seiner unverwechselbaren Art gestaltet Kohlhepp die Lesung abwechslungsreich, startet manche Plauderei, ermuntert aber auch zum Nachdenken. Man darf gespannt darauf sein, eine sehr persönliche Lisa Federle kennenzulernen, die unverblümt ihre Meinung äußert und spontan auf Fragen des Publikums eingeht.

Dieses einzigartige Lese-Programm ist ein höchst unterhaltsames und auch vergnügliches Erlebnis, bei dem jeder einen Zipfel vom Glück des Zuhörens bei sich selbst verspüren kann.