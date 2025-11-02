Dr. Lisa Federle und Bernd Kohlhepp

Dr. Lisa Federle lamentiert nicht, sondern handelt entschlossen, selbstlos und beherzt.

Bereits 2015 hatte sie mit der mobilen Arztpraxis für Flüchtlinge in Tübingen für Aufsehen gesorgt. 2020 erhielt Lisa Federle den Bundesverdienstorden für ihr soziales Engagement. Kurz nach Ausbruch der Coronapandemie in Deutschland machte die von Lisa Federle initiierte “Tübinger Teststrategie“ Schlagzeilen, vom chinesischen Rundfunk bis zur britischen BBC. Die Notärztin selbst war über Wochen im Einsatz mit ehrenamtlichen Helfern, um tausende von Menschen zu testen. Während andernorts der Lockdown alles stillsetzte, herrschte in der Tübinger Altstadt reger Betrieb in Cafés und Geschäften, Menschen konnten ihre Angehörigen in Pflegeheimen und Krankenhäusern besuchen. Unsentimental und schnörkellos berührt Dr. Lisa Federle mit ihrer Autobiographie „Auf krummen Wegen geradeaus“ (SPIEGEL Bestseller, 2022) und beeindruckt tausende Leser mit ihrer Energie und Authentizität. Sie möchte anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut machen, denn auch ihr eigener Lebensweg war nicht leicht. Tatkraft und Willensstärke führten Lisa Federle durch eine schwere Kindheit und die Zeit als alleinerziehende, jugendliche Mutter, bevor sie mit 30 Jahren ein Medizinstudium begann.