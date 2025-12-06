Celebrate The Day: 40 Jahre Rhythm ’n‘ Blues aus dem Remstal.

„Was? 40 Jahre gibt’s die Band schon? Ja wie alt bin ich denn?“, mag sich mancher Mablues-Fan fragen. Ja, viel gerockt haben sie gemeinsam – die Fans und die Band. Auftritte beim Bridgeport-Festival in den USA (wo auch die Commodores und Issac Hayes zugegen waren), auf dem Lent-Festival in Slowenien und diverse Auftritte auf dem Montreux Jazz Festival, wohin tatsächlich auch der eine oder andere Fanbus gefahren ist. Die Mablueser waren Support für Blood, Sweat & Tears und Wilson Pickett. Und doch sind sie auf ihre ganz eigene Art, ähm, jung geblieben.

Jetzt können Band und Fans ihrer gemeinsamen Historie ein weiteres, unvergessliches Kapitel hinzufügen. Gemeinsam steigt in Winterbach das 40-Jährige von Dr. Mablues and the detail horns. Hiss wird sich als Vorgruppe die Ehre geben – und, soviel sei verraten, den einen oder anderen Mablues-Song mitperformen. Und liebe Fans, aufgepasst: Ein neues Mablues-Album wird obendrein präsentiert. Der verheißungsvolle Titel: „Celebrate The Day“. In diesem Sinne: Ab zum Jubiläumskonzert und Ohren auf für die beste Empfehlung, seit es Doktoren gibt!

special guest: Biggi Binder