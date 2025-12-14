Dr. Mablues & The Detail Horns

Die Jahresauftaktsparty mit den Mabluesern! Schnell Tickets sichern!
Dr. Mablues läutet das neue Jahr im Lab ein, mit Soul, Blues, Jazz, Rock, mit schrägem Outfit und wilder Bühnenshow, Rhythm’n’Blues-Tracks, mit messerscharfem Gebläse und wuchtigem Rhythmus und ungewöhnlichem A-cappella-Gesang.
Gaz – Gesang, GitarreMartin Hofpower – GitarreThommy K. – Schlagzeug, GesangThomas L. Mathessohn – Bass, GesangSteff Illing – Piano, Orgel, GesangJ.R. Bloody Lips – Posaune, GesangBoris "Bobo" Hartmann – Tenor-/Alt-SaxofonMichael S. Forstner – Bariton-/Tenor-Saxofon