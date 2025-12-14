Dr. Mablues & The Detail Horns

Laboratorium Stuttgart Wagenburgstraße 147, 70186 Stuttgart

Die Jahresauftaktsparty mit den Mabluesern! Schnell Tickets sichern!

Dr. Mablues läutet das neue Jahr im Lab ein, mit Soul, Blues, Jazz, Rock, mit schrägem Outfit und wilder Bühnenshow, Rhythm’n’Blues-Tracks, mit messerscharfem Gebläse und wuchtigem Rhythmus und ungewöhnlichem A-cappella-Gesang.

Gaz – Gesang, GitarreMartin Hofpower – GitarreThommy K. – Schlagzeug, GesangThomas L. Mathessohn – Bass, GesangSteff Illing – Piano, Orgel, GesangJ.R. Bloody Lips – Posaune, GesangBoris "Bobo" Hartmann – Tenor-/Alt-SaxofonMichael S. Forstner – Bariton-/Tenor-Saxofon

Info

Laboratorium Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Tags