DR. MARK BENECKE ist der berühmteste Kriminalbiologe der Welt. Mit Tattoos und Piercings übersät, begeistert der „Herr der Maden“ die gesamte Bundesrepublik mit seiner Arbeit.

Benecke wurde vom FBI ausgebildet und operiert international. Sein Wissen und seine mysteriösesten Fälle gibt er gerne an sein wissbegieriges Publikum weiter und sorgt stets für mitreißende Vorträge.

Blutspuren finden sich sehr häufig an Tatorten und zeigen, dass in Blut mehr steckt als nur Erbsubstanz …

Kriminalbiologe DR. MARK BENECKE widmet sich auf skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden Fragen, die man manchmal lieber nicht beantwortet haben möchte. Folge ihm in eine schockierende und faszinierende Welt. Wenn die Maden den Mörder entlarven, hat er alles richtig gemacht …

Erlebe einen spannenden Einblick in die spektakulärsten Fälle des bekanntesten und erfolgreichsten Kriminalbiologen unserer Zeit.

Einen perfekten Mord gibt es nicht, denn Insekten schlafen nie.

Sichere Dir eines der begehrten Tickets und sei live dabei, wenn der Herr der Maden die Bühne betritt.