Dr. Necla Kelek - Von Freiheit überfordert - Vortrag in Künzelsau

Laut einer aktuellen Schätzung leben ca. 5 Millionen Muslime in Deutschland. Viele von ihnen sind gut integriert in die deutsche Gesellschaft, manche jedoch fallen durch Verhalten, Äußerungen und Auftreten auf und werden als nicht-integriert wahrgenommen. Aktuell diskutiert wird die Situation um die >>neu Angekommenen<< Die kulturelle Prägung vieler dieser Menschen basiert auf einem islamischen Welt- und Menschenbild, das sich von dem liberalen Freiheitsbegriff unserer Zivilgesellschaft deutlich unterscheidet. Kulturdifferenzen müssen in den Blick genommen werden. Damit das Zusammenleben in der deutschen Gesellschaft gelingen kann, ist neben dem Erwerb der deutschen Sprache, die Akzeptanz der demokratischen Kultur, Werte und Gepflogenheiten immens wichtig.

Wie kann die deutsche Gesellschaft diese Herausforderung in einer guten, wertschätzenden Weise bewältigen? Necla Kelek hat sich dieser Thematik angenommen und wird in ihrem Vortrag ihre Erkenntnisse und Sichtweise vortragen.

Sie ist promovierte Soziologin und Publizistin, mit türkischen Wurzeln und Vorstandsfrau bei der Frauenorganisation Terre des Femmes. In Veröffentlichungen ist eines ihrer Hauptthemen >>die islamisch geprägte Parallelgesellschaft in Deutschland<<