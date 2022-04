Dr. Peter Vollbrecht "künstliche Intelligenz"

Wir sind Zeugen einer phänomenalen technischen Revolution. Sie wird die Lebenswelt radikaler noch verändern wie das Automobil oder das Flugzeug. Denn in naher Zukunft werden die Maschinen nicht mehr nur unsere Dienstboten sein. Mit lernender Kognition ausgestattet werden sie mit ihrer Umwelt kommunizieren und ihre eigenen Fertigkeiten dabei verfeinern und verbessern. Was wissenschaftlich und technologisch ungemein faszinierend ist, das erzeugt im Alltagsbewusstsein große Ängste. Doch Ängste speisen sich nicht selten aus sachlicher Unkenntnis. Sie müssen ernst genommen werden, doch dürfen sie uns auch nicht davon entlasten, uns ein wenig genauer umzuschauen. Peter Vollbrecht hat sich da ein wenig kundig gemacht: die Forschung über künstliche neuronale Netzwerke lässt uns unsere natürliche Intelligenz besser verstehen. Denn wir schauen dabei wie in einen Spiegel…