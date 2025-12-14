Dr. phil Andreas Matner – Ernährung und Infektion

Wie lässt sich Ernährung so gestalten, dass akute Entzündungsprozesse nicht notwendig werden? Was bedeutet »Tropisierung« des Stoffwechsels? Wie muss der Zusammenhang zwischen Verdauung und Stoffwechsel richtig gedacht werden? Was versteht man unter »stellvertretender Verdauung am faschen Ort«? Wie kann ein naturerkennender Standpunkt gefunden werden, der sich gegenüber den Angst-Maßnahmen der schulwissenschaftlichen Medizin bzw.

dem Verführungspotenzial der Lebensmittelindustrie als hilfreich erweist?

Auch soll ein Ausblick auf »Ernährung und Konstitution« und »Ernährung und Bewusstsein« gegeben werden. Ein Abend zur Ermutigung, krankmachende Ernährungs- und Lebensgewohnheiten selbst zu verändern.