Dr. Pop: »Hitverdächtig«

Kann man einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja! Und was macht man dann damit? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist der Arzt fürs Musikalische. Er ist niedergelassen im Radio, TV, Netz und auf der Bühne. Auf seiner Tour therapiert er mit Musiksamples und kuriosen Musikfakten. Wussten Sie, dass sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz fressen, wenn sie Heavy Metal hören? Oder dass es den Barry-White-Effekt in der Tierwelt gibt? Je tiefer die Stimme des Männchens, desto größer die Chancen bei der Paarung. In »Hitverdächtig« erklingt Musik, mit der man eine Party, eine Beziehung oder die Motivation zum Sport retten kann. Das Programm für alle, die Musik lieben oder damit anfangen wollen, wird mit aktuellen Songs und wissenschaftlichen Erkenntnissen ständig aktualisiert.