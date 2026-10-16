Dr. Pop - Hitverdächtig

Hitverdächtig – Die Musik-Comedy-Stand-up-Show!

Kann man ernsthaft einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja! Und was macht man dann

damit? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische. Er ist niedergelassen im

Radio, TV, im Netz und auf der Bühne. In seinem Live-Programm „Hitverdächtig“ therapiert

er mit Musiksamples und kuriosen, aber völlig wahren Musikfakten. Wussten Sie, dass sich

Termiten doppelt so schnell durchs Holz fressen, wenn sie Heavy Metal hören? Oder dass es

den Barry-White-Effekt in der Evolutionslehre gibt? Je tiefer die Stimme des Männchens,

desto größer die Chancen bei der Paarung. Das gilt sowohl für Menschen als auch für

Koalabären.

In „Hitverdächtig“ erklingt Musik, mit der man eine Party, eine Beziehung oder die

Motivation zum Sport respektive Hausputz retten kann. Ob Pop, Rock, Klassik, Schlager, Jazz,

Hip-Hop oder Rap: Dr. Pop feuert vertraute, aber auch unbekannte Samples aus der

Musikgeschichte ab. Und am Ende der Show weiß jeder im Publikum, wie man das eigene

Leben mit Musik noch ein Stück mehr bereichern kann.

Das Programm wird mit aktuellen Songs und neuen wissenschaftlichen Studien ständig

aktualisiert, jeder Abend ist anders – nur Titel und Gastgeber bleiben.

Hitverdächtig – Die Musik-Comedy-Stand-up-Show für alle, die Musik lieben oder noch

damit anfangen wollen.