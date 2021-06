Kann man ernsthaft einen Doktortitel in Musik machen? Ja! Und was macht man dann damit? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische. Er therapiert mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten. Aufgetreten ist der junge Comedian u.a. in NightWash und im Quatsch Comedy Club.

Nach Mosbach kommt er mit seinem Solo-Live-Programm „Hitverdächtig“, in dem er entschlüsselt, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann. Das Publikum bekommt verblüffend komische Antworten auf Fragen wie: Welche Musik macht schlau und welche geistig taub? Wieso sitzen heutzutage an einem Hit zehn Leute am Laptop und nicht mehr einer an der Gitarre? Dr. Pop macht klar, dass es zu jeder Lebenssituation den richtigen Hit gibt.