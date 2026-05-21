Dr. Renatus Derbidge – Steinkreise und Sonnenreiche

Was erzählen uns die frühen Hochkulturen über den Zustand der heutigen Welt? In der Gegenüberstellung der »megalithischen« und der alten »ägyptischen« Kultur erkennen wir Urkräfte, die bis heute unser Verhältnis zu Natur, Wissen und Technik prägen. Renatus Derbidge zeigt bildhaft und klar, wie sich die Schattenseiten einer auf den Verstand orientierten Zivilisation zeigen – und welche Zukunftskräfte in einer Kultur liegt, die sich dem Wahrnehmen und den Sinneseindrücken zuwendet.