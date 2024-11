Dr Satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch, Kulturverein Schloss Laubach

Höllisch gutes Wintertheater in Hohenstadt

Der Kulturverein Schloss Laubach spielt „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende

Es gibt eine Wiederauflage von satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch!

Der böse Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein Problem: Das Jahr neigt sich seinem Ende zu und die beiden haben ihren Soll an bösen Taten noch lange nicht erfüllt. Daran sind nur der Kater Maurizio und der Rabe Jakob schuld. Doch mit einem besonders raffinierten Plan könnte es noch gelingen, den Rückstand an bösen Taten aufzuarbeiten. Maurizio und Jakob entdecken die finsteren Absichten, aber können sie diese auch verhindern? Ein atemberaubendes Rennen um die Zukunft der Erde beginnt – und wird erst entschieden sein, wenn das letzte Stündlein des Jahres geschlagen hat…

Zum Werk

„Die Welt geht doch zu Grunde! Wir sind auf dem besten Weg…“, lässt Michael Ende seine Hauptfigur ausrufen und greift damit ein Thema auf, das seit Jahrzehnten an Brisanz gewinnt: Die zunehmende Zerstörung und Ausbeutung unseres Planeten durch menschliche Habsucht und Machtgier. Ein ernstes Thema, doch der Wunschpunsch kommt ohne Moralpredigt oder erhobenem Zeigefinger aus. Im Gegenteil, mit viel Magie und Humor führt Michael Ende uns vor Augen, was wichtig im Leben ist und was helfen kann die Welt doch noch zu retten: Freundschaft, Humor, Poesie, Hoffnung und Zusammenhalt.

Der Wunschpunsch erschien 1989 und sollte Michael Endes letzter vollendeter Roman bleiben. Wie seine Vorgänger wurde auch dieser ein großer internationaler Erfolg. Seine komödiantische Verarbeitung einer tödlichen Bedrohung wirkt heute frischer und aktueller denn je und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Geeignet ab 7 Jahren.

Spieltermine: Premiere Fr 6.12./ Sa 7.12, Fr 13.12./ So 15.12., Sa 21.12. So 22.12., Fr 27.12./ Sa 28.12/ So 29.12.

Freitag um 19:00Uhr, Samstags um 18:00, Sonntags um 15:00

VVK: Früchtehaus Hieber, Aalen, Achim`Tierbedarf, Abtsgmünd

Ab 7 Jahren, Spieloprt: Eiskeller am Schloss Hohenstadt