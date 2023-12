Die Frage welche Stilistik die junge Band nun spielt überlässt man besser den Kritikern. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass sich hier vier der gefragtesten deutschen Jazzmusiker zusammengefunden haben und gemeinsam eine Klangsprache entwickeln. Während sich der Aufbau vieler Stücke im klassischen Jazzmuster bewegt und sich Themen, Riffs und Soli abwechseln, so überraschend kommen die Anleihen aus R’nB und HipHop. Sanfte Rhodes- und Synthesizer- Flächen werden plötzlich durch ein an New Orleans erinnerndes Honky-Tonk Piano abgelöst indes liefern darunter Bass und Drums einen funkigen Bodensatz.

Besetzung:

Martin Sörös (keyboard, synthesizer)

Julian Hesse (trumpet, flugelhorn)

Sebastian Schuster (double-bass)

Daniel Mudrack (drums)

www.jazzclub-ludwigsburg.de

Eintritt:

15,00 € | 8,00 € ermäßigt Nachweis erforderlich | Mitglieder des Jazzclub Ludwigsburg

Reservierungen unter inf@jazzclub-ludwigsburg.de