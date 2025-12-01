Dr. Tanja Jovanović: "Lichterketten und Geistesblitze: Warum jetzt die beste Zeit ist, Neues zu schaffen"

Warum jetzt die beste Zeit ist, Neues zu schaffen.

Stellen Sie sich vor, Ihre besten Ideen leuchten wie eine Lichterkette im Dunkeln – jeder Gedanke ein kleiner Funken, der das Unternehmen erhellt. In diesem inspirierenden Vortrag erkunden wir, wie die Kraft der Kreativität uns neue Möglichkeiten eröffnet, wie kleine Geistesblitze zu großen Innovationen führen können und warum gerade jetzt, in der festlichen Zeit, unsere kreative Energie besonders kraftvoll ist. Lassen Sie sich von Geschichten, Strategien und frischen Perspektiven mitreißen, die zeigen, wie wir alle – ob im Beruf oder im Alltag – die Zukunft durch unsere Kreativität mitgestalten können.

Dr. Tanja Jovanović, studierte Sozialökonomin und Expertin für Innovationsmanagement, zeigt Ihnen in ihrem fesselnden Vortrag, wie wir alle – ob im Beruf oder im Alltag – durch kreative Ansätze die Zukunft aktiv mitgestalten können.

Freuen Sie sich auf spannende Geschichten, praxisnahe Strategien und frische Impulse, die Ihren Blick auf Innovation und Zusammenarbeit nachhaltig verändern werden.

WANN: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 17:30 Uhr

WO: Campus Rothenburg