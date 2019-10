Dr. Wahn - Die All-umfassende Theorie der Welt

Dr. Wahn, seines Zeichens theoretischer Physiker, skurriler Forscher und unorthodoxer Denker, ist verzweifelt! Wie die Wissenschaft! Er und sie kommen nicht weiter. Die Heisenberg'sche Unschärferelation zeigt Grenzen des Bestimmbaren auf.

Die Quantenphysik ist unbegreifbar und lässt sich nicht mit Einsteins Relativitätstheorie vereinbaren. Chaos und undenkbare Absurditäten sind die Folge. Die Erkenntnisfähigkeit und Dr. Wahn sind am Ende. Oder doch nicht? Lässt sich die Welt in Paradoxien begreifen? Ist das Große und das Kleine eins? Fällt am Ende alles auf sich selbst zurück? Dr. Wahn nimmt uns mit auf eine fantastische Gedankenreise. Eine ur-knallige Raum-Zeit-Gedanken-Schleife!

Das Science & Theatre Festival ist eine Kooperation zwischen der Experimenta und dem Theater Heilbronn.