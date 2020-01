Ein Mann wie eine Dampfmaschine. Und eine Band wie aus einem Tarantino-Film. Der ganze Auftritt: eine Naturgewalt! Irgendwo zwischen Voudeville und Kitty Twister. Ein bisschen sleazy und ganz schön schräg! der gewaltige Dr. Will mit seiner Schamanen-Stimme ist einer der großartigsten Bluesers und Entertainer im europäischen Landen. Mit Zylinder und Federschmuck noch dazu der durchgeknallteste Buntvogel der Szene. Und eon großartiger Komponist und Texter.

Nachdem sein letztes Album "Cuffs Off" mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, ist Dr. Will jetzt mit seinem neuen wuchtigen Werk "Addicted To Trouble" auf Tour: Zu hören gibt es Dr. Wills ureigenes Zauberwässerchen aus einer satten Dosis New Orleans Blues, einer Portion Roots mit einem gehäuften Esslöffel Rock und einer Riesenbaggerschaufel voll Humor.

Zu sehen gibt es eine krachende Voodoo-Groove-Show mit dem Voodoo-Doktor himself als Frontmann an den Stand-Up-Drums. Unterstützt wird er von den Wizards, einer höllisch guten Band zwischen Double Bass-Wahnsinn, Banjo-Ekstase und göttlichen Gitarrensounds. Und natürlich werden alle Publikumspatienten geheilt und die bösen Geister schnurstracks zum Teufel gejagt. You Need To See To Believe! Dr. Will (Vocals, Drums), Juergen Reiter (Upright Bass), Sashmo Bibergeil (Guitar, Vocals), Uli Kuempfel (Guitar, Banjo, Mandolin).