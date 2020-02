Eine Band, die über 50 Songs in 120 Minuten spielt? Geht das überhaupt?

Und wie das geht: Dr. Woo’s Rock’n’Roll Circus packen über 50 Songs in einen nahtlosen Mega-Song, der durch fließende Übergänge und ausgefeilte Variationen Überraschendes und Vertrautes virtuos mixt. Ob als Headliner oder zusammen mit Weltstars wie Scorpions, Alice Cooper, Saxon, Motörhead oder Black Star Riders: Nach über 100 Shows hat der Rock’n’ Roll Circus bewiesen, dass das Konzept A TRIBUTE TO THE HISTORY OF ROCK die Rockfans überall begeistert – also auch an diesem Abend in den Kammerspielen!