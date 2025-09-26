Dr. Yael Adler

Yael Adler gibt Stoff! Die bekannte Bestsellerautorin und Ärztin nimmt uns mit auf eine spannende Ernährungsreise durch unseren Körper.

Auf ihrer Live-Tour im Herbst 2025 treffen wir auf die hilfreichen Inhaltsstoffe von Gemüse, Obst & Co. und erfahren, was unsere Zellen mit Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen vorhaben – auf welche stehen sie mehr, auf welche weniger? Wann brauchen wir zusätzliche Antriebspower in Form von Nahrungsergänzungen? Und was sind eigentlich Polyphenole?

Die Tour thematisiert zahlreiche Ernährungsaspekte aus dem alltäglichen Leben, wie beispielsweise die schädlichen Seiten von Salz, Zucker und Alkohol, über die sich die meisten Menschen vermutlich schon einmal Gedanken gemacht haben. Wer die Zusammenhänge und Wege von Makro- und Mikronährstoffen im Organismus einmal verstanden hat, weiß bestens über die hauseigene Zell-Versorgung Bescheid. Ernährungswissen macht also gesund und fit!

Yael Adlers „Die große Kraft der Nährstoffe“ Live-Tour ist die bunte Welt der Ernährung. Ein Füllhorn an Gesundheit – spritzig und Spaß bringend verabreicht, ohne Nebenwirkungen