Die Technik Museen Sinsheim Speyer beherbergen bereits seit ihren Anfängen mechanische Musikinstrumente und Orgeln. Sie sind fest in der Geschichte der Museen verwurzelt und verleihen der Ausstellungslandschaft einen klangvollen und künstlerischen Aspekt. Im Museum Wilhelmsbau des Technik Museum Speyer ist eine der größten Sammlungen mechanischer Musikinstrumente in Deutschland zu sehen. Mehrmals im Jahr werden die Instrumente bei Führungen, Veranstaltungen oder Konzerten vorgeführt und gespielt. Das traditionelle Weihnachtskonzert gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Eventkalenders. Aber auch die Konzerte im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, wie auch das erfolgreiche Drehorgelkonzert im Speyerer Dom, begeisterten zahlreiche Musik- und Drehorgelfans.

Durch die große Verbundenheit zur mechanischen Musik lag es nahe, eine eigene Abteilung innerhalb des Fördervereins der Technik Museen zu gründen. Schon länger spielte man mit dem Gedanken durch eine Interessensgemeinschaft die Begeisterung für mechanische Instrumente zu fördern, Clubs und Vereine der Szene sowie die Museumsbesucher dafür zu interessieren und über diese besondere Technik zu informieren. Am Samstag, 23. März 2019 war es dann soweit und die Interessensgemeinschaft für mechanische Musik wurde bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Museen offizielle genehmigt. Als Referent für Drehorgel und Musikautomaten im Förderverein wurde Horst Thome, ein langjähriges Mitglied des Museumsvereins, ernannt.

Mit der neu gegründeten Abteilung wird es am 15. Februar 2020 erstmals eine Drehorgelserenade in Speyer geben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Drehorgel samt Konzert. „Was für Oldtimerfans die Rallyes sind, das ist die Drehorgelserenade für Fans der mechanischen Musik“. Umgeben von Space-Shuttle, Mondlandschaft oder Sojus Kapsel bietet die Raumfahrthalle einen würdigen Rahmen für das Programm, denn gerade der Kontrast verleiht der Veranstaltung ein einzigartiges Flair. Man trifft sich mit gleichgesinnten zum Fachsimpeln, um die mitgebrachten Drehorgeln zu spielen und der Musik zu lauschen. Zusammen mit der Klangtistin Sina Hildebrand, dem Orgelbaumeister Gotthard Arnold und dem Pfälzer Drehorgelstammtisch wird zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr ein besonderes musikalisches Programm geboten. Es gibt Vorführungen verschiedener Instrumente im Museum Wilhelmsbau, ein Drehorgelkonzert in der Raumfahrthalle und eine Nachtführung mit Vorführungen der Welte Philharmonie Großorgel in der Liller Halle.

Zeitplan

17.00 Uhr - Empfang im Museum Wilhelmsbau und Vorführung ausgewählter Instrumente

18.30 Uhr - Konzertante Vorführung mit Drehorgeln in der Raumfahrthalle

19.30 Uhr - Buffet in der Raumfahrthalle

20.30 Uhr - Nachtführung in der Liller Halle mit Vorführung der Welte Orgel

22.00 Uhr - Ende der Veranstaltung