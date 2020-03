Vier faszinierende Musiker in einem aufregenden Crossover-Projekt.

In Zeiten wie diesen muss man Menschen in einem kreativen Prozess zusammenbringen. Der Stuttgarter Martin Sörös brachte prompt vier der gefragtesten und produktivsten Musiker der jungen deutschen Jazzszene zusammen und gründete sein mit R 'n' B angereichertes Jazz-Ensemble Dr. Syros. Die Band trägt deutlich die Handschrift ihres Namensgebers, da die meisten Kompositionen von Sörös geschrieben wurden.

Dennoch ist jedes der Bandmitglieder in den Prozess der Suche nach einer musikalischen Identität eingebunden - der Münchner Trompeter Julian Hesse, der sich in den letzten Jahren als Instrumentalist und Komponist etabliert hat oder Daniel Mudrack, nicht nur ein großartiger Schlagzeuger, sondern auch für innovative Klangkonzepte verantwortlich. Auf der Basis von Bassist Sebastian Schuster macht die Band Fortschritte und hinterlässt Stereotypen, ohne einen Hinweis auf Stile und Definitionen zu geben. Ob man es Jazz oder Hiphop nennen will - Tatsache ist, dass vier faszinierende Musiker zusammenkommen und den musikalischen Moment feiern.

Besetzung:

Martin Sörös - fender rhodes

Julian Hesse - trupet, flugelhorn

Sebastian Schuster - bass

Daniel Mudrack - drums