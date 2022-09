Drachenfest Ostfildern

Dieses Jahr steigen in den Bürgergärten am 3. Oktober wieder die Drachen! Genießen Sie in entspannter Atmosphäre den Trödel- und Kunsthandwerkermarkt auf der Kastanienallee, die vielfältigen Kreativangebote für Kinder wie Mitmachzirkus, Spiel-o-Top, Kinderaktivwerkstatt und vieles mehr. Um 13 und 15 Uhr gibt es auf der Bühne Kindertheater für Kleine und Größere. Live-Musik gibt es ab 14 Uhr von den "Sirens Tonight". Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.