Unser jährlich stattfindendes „Löchgauer Drachenfest“ ist eine Attraktion für die ganze Familie! Die Landebahn unseres Segelfluggeländes im Löchgauer Wiesental wird hierbei zum Flugfeld für Drachen jedweder Größe, Art und Form.

Bei uns, auf dem Löchgauer Drachenfest, darf jeder seinen mitgebrachten Drachen steigen lassen, egal ob groß, klein, alt oder jung. Zusätzlich präsentieren professionelle Drachenflieger an beiden Tagen ihre Großdrachen, Kites und Windspiele in eindrucksvollen Flugshows.

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt! Neben kühlen Getränken bieten wir auch warme Speisen wie Currywurst, Pommes und Co. sowie in Kaffee, Tee und selbstgebackene Kuchen in unserem „Drachencafe“!