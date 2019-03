Drachenvolk & Kumpanei

Höret Höret Volk an der Städten, das Drachenvolk gibt Kundt und zu Wissen:

Schon im vergangenen Jahr begann nach 17 schönen Jahren mittelalterlichen Markttreibens eine neue Ära auf der Burg in Lindenfels. So wird es in Zukunft keine mittelalterlichen Märkte mit Verkaufsständen geben!

Dafür präsentiert sich das Drachenvolk mit seinen facettenreichen Fähigkeiten als Verein.Der Burghof wird mit Zelten und Sonnensegeln des Vereins und seiner Mitglieder und Freunde als großes mittelalterliches Lager belebt.

Unterschiedliches Handwerk wie z.B. Kettenhemdflechten, Holzbearbeitung, Schmieden, Brettchenweben und Gewandschneiderei wird gezeigt und erklärt. An der Kochstelle darf sich jeder am Mehl mahlen ausprobieren und dabei einiges über die mittelalterliche Küche erfahren.

Neben historischen Musikinstrumenten wird es natürlich auch eine Waffenschau geben.

Um die Burg herum werden einige befreundete Gruppen und Handwerker des Vereins ihre Zelte aufschlagen und ihr Wissen mittelalterlichen Handwerks interessierten Besuchern präsentieren. Wie z.B. ein Schmied, ein Bronzegießer und ein Tauschierer. Im Aufgang der Burg wird auch für Essen und Trinken gesorgt sein. Der Eintritt ist frei!

Wie gewohnt findet die Burgbelebung am Muttertagswochenende dem 11./12. Mai 2019 statt. Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 - 17 Uhr sind die Tore geöffnet.

Am Samstagvormittag haben interessiere Schulklassen und Kindergartengruppen die Möglichkeit nach Voranmeldung "eine Führung" durch alle Stationen zu buchen. (Die Plätze sind begrenzt!)

Außerdem werden unterschiedliche Seminare angeboten. In Zukunft bietet das Drachenvolk somit ein Treffen für den Wissensaustausch mittelalterlicher Handwerker untereinander und gleichzeitig die Möglichkeit für den intereressierten Besucher in die Welt des Mittelalters einzutauchen und altes Handwerk neu zu erleben.