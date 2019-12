Drachenzauber

Wie aus allen Wolken kommt die lebhafte Hexe Ramba Zamba auf ihrem Besen angebraust.

Wo ist sie nur gelandet? Der Besen scheint kaputt zu sein und irgendwie klappt die Zauberei heute auch so gar nicht! Verhext und zugeklebt! Wie schön wäre es da, einen Begleiter zu haben. Doch erst nach bestandener Besenprüfung bekommt eine Hexe ihr erstes Haustier. Aber wünschen darf man sich ja alles!

So gelingt es der Hexe ein echtes Hexenhaustier zu beschwören. Was dann allerdings zum Vorschein kommt, ist ganz anders, als Ramba Zamba es sich je erträumt hätte. Der vorwitzige Drache Siegfried hat seinen eigenen Kopf und stellt Ramba Zambas Vorstellung von Freundschaft ordentlich auf die Probe. Wie lässt sich nur ein so großes Drachenherz erobern?

Ein Stück über echte Drachenfreundschaft und Zusammenhalt.