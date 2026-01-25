Drag Kollektiv femininini

Wenn man einen Blick auf die Popkultur wirft, scheint es, als seien wir mal wieder in der Ära des Glitzers und Glamours angekommen. Popstars wollen Showgirls sein, Reality-TV über Drag Queens gehen in ihre drölfhundertste Staffel und sogar im Mar-a-Lago werden die Federfächer geschwungen. Die queeren Underground Künste des Drag und Burlesque rücken immer weiter in den Mainstream. Deshalb haben sich das Stuttgarter Drag Kollektiv femininini gefragt: Wer und was geht im Mainstream unter? Welche Stimmen werden nicht gehört, welche Künstler:innen nicht gesehen, welche Kunst nicht gefördert? 

Mit dem Performance Projekt ATTENTION! wird um Aufmerksamkeit gebeten, nein, nach dieser verlangt, um Künstler:innen mit Migrationsbiografie und BIPOC ins Rampenlicht zu bringen.

Ariana Gandhi | Elekktra Heart | Holey Father | Sir Dan Manhattan | Veronica Mont Royal | Violetta Poison | Wolfgang Bäng

