Wenn man einen Blick auf die Popkultur wirft, scheint es, als seien wir mal wieder in der Ära des Glitzers und Glamours angekommen. Popstars wollen Showgirls sein, Reality-TV über Drag Queens gehen in ihre drölfhundertste Staffel und sogar im Mar-a-Lago werden die Federfächer geschwungen. Die queeren Underground Künste des Drag und Burlesque rücken immer weiter in den Mainstream. Deshalb haben sich das Stuttgarter Drag Kollektiv femininini gefragt: Wer und was geht im Mainstream unter? Welche Stimmen werden nicht gehört, welche Künstler:innen nicht gesehen, welche Kunst nicht gefördert?

Mit dem Performance Projekt ATTENTION! wird um Aufmerksamkeit gebeten, nein, nach dieser verlangt, um Künstler:innen mit Migrationsbiografie und BIPOC ins Rampenlicht zu bringen.

Mit

Ariana Gandhi | Elekktra Heart | Holey Father | Sir Dan Manhattan | Veronica Mont Royal | Violetta Poison | Wolfgang Bäng