DRAG Show: ICONIC x DIVA

Reutlingen goes DRAG Vol. 2.

Im Februar brachten sie die erste große Drag Show nach Reutlingen – jetzt kehren sie zurück!

ICONIC x DIVA vereint zwei legendäre Formate in einer mitreißenden Show: laut, glitzernd und mit jeder Menge queerer Power.

Moderiert von Dua Look (ICONIC) und Veronica Mont Royal (DIVA) erwartet euch ein vorweihnachtlicher Abend voller Glamour. Die beiden Gastgeberinnen bringen nicht nur Charme, sondern auch eine Auswahl großartiger Performer*innen mit auf die Bühne. Wie könnte man sich die Vorweihnachtszeit besser versüßen?