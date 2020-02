Drag Show Performance & Female DJ-Party

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März heißt es bei uns im Arsenal und Atelier samt Café Haag: Vorhang auf für Gleichberechtigung und weibliche Selbstbestimmung. Mit einem bunten Rahmenprogramm feiern wir an zwei Tagen alle Formen des Frauseins. Also, Ladies – kommt vorbei und feiert euch selbst!

In Drag feiern starke Persönlichkeiten einen Bruch von Geschlechternormen. Bei der Tübinger Drag Show "Sweet&Spicy" zeigen sich die farbenfrohen Facetten wenn Kings und Queens die Bühne rocken. Ausgelassene Stimmung und viel Liebe zwischen Performerenden und Publikum!

Im Anschluss Female DJ-Party:

22-23.30 Uhr: Häbita b2b Mariculix (Funk/Disco)

23.30-1.00 Uhr: Talpa (Disco/House)

1.00-2.00 Uhr Miroswawa (RnB/Hip Hop)