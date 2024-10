Dragons

Eun-Me Ahn Choreografie & Ausstattung

Young-Gyu Jang Musik

Taeseok Lee, Minjeong Lee (Addnine) Motion Design

Taeseok Lee Video & Licht

Eun-Me Ahn Company

In unseren einheimischen Märchen sind Drachen furchterregend und böse, in Asien aber gelten sie als glückverheißende, magische Wesen voll Kraft und Vitalität. Den Drachen und ihren positiven Eigenschaften widmet die koreanische Choreografin Eun-Me Ahn ihr neuestes Stück, das sich wie ein Bogen zwischen Tradition und Avantgarde spannt und erneut wie eine überbordende, exzentrische Revue in sämtlichen Regenbogenfarben schillert.

Die Drachen setzt Ahn in Bezug zur Generation der Millenials, denn tatsächlich wurden alle ihre Tänzerinnen und Tänzer im Jahr 2000 oder später geboren – es war im chinesischen Tierkreis ein Jahr des Drachen, wie übrigens 2024 auch. In aufregenden Kostümen und mittels flexibler Röhren, die sich wie bunte Würmer kringeln, werden sie zu surrealen Wesen mit verlängerten Armen und Beinen, mit Rüsseln oder gesträubtem Drachenkamm. Welche Geschichten haben diese jungen Menschen aus Südkorea, aus Malaysia, Taiwan oder Indonesien? Was erkennen sie in den alten Symbolen? Eun-Me Ahns zeitgenössischer Tanz ist durchwoben von rituellen Bewegungen, von Kampfkunst, robustem Street Dance und einer subtilen Eleganz der Hände. Raffinierte Projektionen legen eine Fantasielandschaft über das Geschehen, die Hälfte der Tänzer sind echt und die anderen begegnen ihnen als Avatare. Auch in der Musik vermischen sich asiatische Elemente mit elektronischen Rhythmen. »Dragons« ist ein farbenfrohes, oft humorvolles Spektakel voll fantastischer Assoziationen.