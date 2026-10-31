DRAGTASTIC

Reutlingen goes DRAG Vol. 3.

Alle guten Dinge sind drei! Wir bringen zum dritten Mal in Folge sechs bekannte Drag Größen aus Baden Württemberg auf eine der größten Reutlinger Bühnen für Kultur! Von Tanz über Glamour und Live Gesang ist dieses Mal wieder alles mit dabei! Freut euch auf einen Abend voll guter Laune und Spaß am Leben!

Moderiert von Dua Look (ICONIC) und Veronica Mont Royal (DIVA) erwartet euch ein Abend voller Glamour. Die beiden Gastgeberinnen bringen nicht nur Charme, sondern auch eine Auswahl großartiger Performer*innen mit auf die Bühne. Wie könnte man sich die Vorweihnachtszeit besser versüßen?