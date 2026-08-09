DRAKE MILLIGAN – Tumbleweed World Tour

Mit mehr als 230 Millionen Streams weltweit und einer stetig wachsenden internationalen Fangemeinde zählt Drake Milligan zu den aufregendsten Live-Acts der aktuellen Country-Szene. Der Singer- Songwriter aus Fort Worth begeistert mit einer energiegeladenen Mischung aus klassischem Country und der Präsenz des frühen Rock ’n’ Roll. Nachdem er im März 2026 beim C2C: Country to Country Festival in Berlin auf der Bühne stehen wird, kehrt Milligan im September 2026 im Rahmen seiner „Tumbleweed World Tour“ für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Tickets sind ab Freitag, 06. März, um 10:00 Uhr unter eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Geprägt von klassischem Country und dem Einfluss des frühen Rock ’n’ Roll verbindet Drake Milligan traditionelle Sounds mit einer markanten Bühnenpräsenz. Zu seinen musikalischen Vorbildern zählen George Strait und Elvis Presley, deren Einflüsse sich deutlich in seinem Stil widerspiegeln. Erste größere

Aufmerksamkeit erhielt er durch seine Rolle als junger Elvis Presley in der CMT-Serie Sun Records. Es folgten Auftritte bei American Idol sowie America’s Got Talent, wo er bis ins Finale gelangte. Nach seinem Umzug nach Nashville begann er seine professionelle Musikerlaufbahn und etablierte sich schnell als feste Größe der aktuellen Country-Szene.

Seinen nationalen Durchbruch feierte Drake Milligan 2022 mit dem Debütalbum „Dallas/Fort Worth“, dass die iTunes-Country- und All-Genre-Charts anführte und von Billboard zu einem der herausragenden Country- Alben des Jahres gezählt wurde. 2024 folgte die EP „Jukebox Songs“, mit der er seine musikalische Bandbreite weiter auslotete und mit dem Song „I Got A Problem“ schnell zum Publikumsliebling wurde. Im November 2025 erschien sein zweites Studioalbum „Tumbleweed“, das traditionelle Texas-Country-Elemente mit Western- Swing und modernen Nashville-Sounds verbindet. Die gleichnamige Single erreichte die Top 10 der UK- Country-Radio-Charts, während „Old Flames, Old Whiskey“ Milligans erzählerische Kraft und seine markante Baritonstimme eindrucksvoll in Szene setzt.

Auch live überzeugt Drake Milligan mit außergewöhnlicher Präsenz. Auftritte in der Kelly Clarkson Show, in der Grand Ole Opry sowie bei Festivals wie dem CMA Music Festival und Stagecoach zählen zu den Höhepunkten seiner bisherigen Laufbahn. Zudem schrieb er jüngst Geschichte als erster Künstler, der im Rahmen der F1 Grid Gigs auf einer Formel-1-Rennstrecke in Austin, Texas, auftrat. Als Support begleitete er unter anderem Cody Johnson, Lainey Wilson, Luke Bryan und Blake Shelton auf Tour. Mit seinen Konzerten im September 2026 bringt Drake Milligan seine mitreißende Live-Energie erneut nach Deutschland. Das Publikum darf sich auf Abende freuen, die traditionellen Country-Spirit, musikalische Virtuosität und charismatische Bühnenpräsenz vereinen.