30 x DRAMA light! Die Jubiläumsshow!

DRAMA light hat Geburtstag und wird 30 Jahre alt! Deshalb stellt sich die SpielerInnen der ultimativen Herausforderung 30 Szenen an einem Abend zu improvisieren! Begleiten Sie die Meister des Unerwarteten bei diesem Abenteuer und einer Zeitreise! Es erwartet Sie ein improvisatorisches, feinstaubfreies Feuerwerk! Und das gab's noch nie: Alle 30’ig Jährigen bekommen an diesem Abend eine individuelle und besondere Szene gewidmet! Sie alle sind eingeladen, sich am reichen Buffet der Improvisation emotional für die nächsten 30 Jahre aufzutanken! Fiebern Sie mit! Feiern Sie mit! 30 wird man nicht alle Tage!

Improvisationstheater ist immer neu, flexibel und spontan. Aber keineswegs unberechenbar. DRAMA light spielt alltägliche Geschichten, bringt menschliche Charaktere auf die Bühne und damit Emotionen in den Zuschauerraum.

Die Veranstaltung war ursprünglich für den 15. & 16.5.2020 angesetzt. Karten die für diesen Termin gekauft wurden behalten Ihre Gültigkeit oder können an der Stelle an der Sie erworben wurden, zurück gegeben werden.

Aufführungslänge etwa 60-70 Minuten ohne Pause. Der Eintritt - mit Maske und Namensliste, ähnlich wie in Restaurants - ist ab 19:30h möglich. Sie werden an Ihren Platz gebracht und können die Masken dann wieder absetzen.