Sommer-Rebellen

Jonas (Elias Vyskocil) ist elf Jahre alt und mächtig genervt: Seit sein Vater gestorben ist, gibt es zu Hause nur noch Ärger und so kann er es kaum erwarten, in den Sommerferien zu seinem coolen Opa Bernard (Pavel Novy) zu fahren, der in der Slowakei lebt. Nach einem erneuten Streit bricht Jonas kurzerhand alleine auf und schafft es sogar, dass ihn sein Opa auf halber Strecke abholt. Doch bald stellt sich Ernüchterung ein: Bernard ist mittlerweile im Vorruhestand und verhält sich ganz merkwürdig und launisch. So wird aus dem geplanten Urlaub voller Spaß und Abenteuer nichts, doch immerhin freundet sich Jonas mit Alex (Liana Pavlikova) an, die nebenan wohnt, und heckt gemeinsam mit ihr einen Plan aus: Opa Bernard braucht einen neuen Job, eine neue Frau oder ein neues Hobby...