Dramatik & Sehnsucht

Dramatisch eröffnet die Klassische Philharmonie Bonn die Saison mit Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre, womit sie an der Tradition festhält, ein Werk des großen Sohnes ihrer Heimatstadt an den Anfang der Saison zu stellen. Nach dem dramatischen Einstieg stehen mit dem Doppelkonzert von Johannes Brahms und Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6 zwei Werke auf dem Programm, deren Schöpfer kaum unterschiedlicher hätten sein können: Während Brahms‘ Doppelkonzert neuartig in der Gattungsgeschichte ist und wie vom Schicksal gebeutelt klingt, kommen in Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6 mit dem Beinamen „Pathétique“ sehnsüchtige Klänge auf, die sich mit Tod und Vergänglichkeit beschäftigen. Alexander Hülshoff wird am Pult sitzen und es wird absolut fantastisch! In den Soloparts werden außergewöhnliche junge Stipendiaten der Stretton Society zu hören sein, die nicht nur unglaublich talentiert sind, sondern auch die faszinierendsten Instrumente präsentieren. Das wird ein einzigartiges Klangerlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) Ouvertüre zum Trauerspiel „Coriolan“ op. 62 (1807)

Johannes Brahms (1833 – 1897) Doppelkonzert a-Moll op. 102 für Violine, Violoncello und Orchester (1887)

Pjotr I. Tschaikowsky (1840 – 1893) Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique« (1893)

Michael Shaham, Violine

Alexander Warenberg, Violoncello

Ltg.: Alexander Hülshoff