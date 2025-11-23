Dramenwettbewerb "Science & Thater 2025"

»Maschinenträume« — so lautet auch das Motto des diesjährigen internationalen Dramenwettbewerbs, den das Theater Heilbronn und das Science Center experimenta regelmäßig im Rahmen des Festivals »Science & Theatre« ausschreiben.

Die fünfköpfige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Kunst und Wissenschaft hat aus den eingesandten Texten zwei Favoriten ausgewählt, die dem Publikum in szenischen Lesungen vorgestellt werden. Die Autorinnen und Autoren sind anwesend und beantworten Fragen zu ihren Stücken. Außerdem kann das Publikum seinen eigenen Favoriten küren.

Der erste Preis ist mit 10.000 Euro, der zweite Preis mit 5.000 Euro dotiert. Das Gewinnerstück wird zudem in dieser Spielzeit im Science Dome der experimenta uraufgeführt.