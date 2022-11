Nach mehreren erfolgreichen Auftritten im Friedrichsbau Varieté sind die Stuttgarter Lieblingsexporte aus Großbritannien, das Duo Little Finch, endlich zurück!

Dieses Mal haben sie nicht weniger als die schillerndsten Kronjuwelen der Londoner Kabarettszene versammelt – und sie für einen brillanten britischen Bash nach Stuttgart mitgebracht!

Vergessen Sie Tee und Gebäck und genießen Sie stattdessen das Beste, was Großbritannien an Zirkus, Burlesque und Varieté in unserem United Queendom zu bieten hat, moderiert von unserem West End Starlet und der ultimativen Queen of German Drag, der Berliner Legende Sheila Wolf.

Im verrucht-majestätischen Hoheitsgebiet unserer britischen Lieblinge erwartet Sie eine glamouröse Show mit high-level und high-fashion Spaßgarantie. Nach diesem einmaligen Abend werden Sie verzweifelt nach mehr verlangen!