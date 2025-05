Dream Team

High Moon, Virginie Brunelle (Uraufführung)

The Blue Brides, Barak Marshall (Uraufführung)

Podcast Vol. 1 & 2, Eric Gauthier (Premiere)

sowie Lickety-Split, Alejandro Cerrudo und Jardi Tancat, Nacho Duato

Ein Jahr nach dem sensationell erfolgreichen Debüt mit RENAISSANCE legen die Gauthier Dance JUNIORS mit einem zweiten eigenen Programm nach, bestehend aus zwei Uraufführungen, zwei erprobten Klassikern des zeitgenössischen Tanzes und einem völlig neuen Podcast-Format mit Host Eric Gauthier. Der ursprüngliche Titel des Konzeptabends lautete: Something old something new something borrowed something blue, so wie es im angelsächsischen Raum die Glücksbringer-Tradition für das Brautkleid verlangt. Und tatsächlich bezieht sich jedes der vier Stücke auf eines der vier Glückselemente. Zusammen sollen sie auch den Gauthier Dance JUNIORS viel Glück für ihre Zukunft im Tanz bringen!

Something old: Eine ausgesprochen artgerechte Wahl für die JUNIORS ist Jardi Tancat (katalanisch für einen umfriedeten Garten). Denn Nacho Duato kreierte sein choreographisches Debüt von 1983 ebenfalls für eine Nachwuchskompanie, das NDT 2. Benannt ist das atmosphärische Stück nach dem gleichnamigen Album der katalanischen Volkssängerin Maria del Mar Bonet, einer Ikone des Widerstands gegen das Franco-Regime. Die Texte wie der Tanz der drei in Erdfarben gewandeten Paare beschwören das harte bäuerliche Leben herauf, im unermüdlichen Kampf gegen die Trockenheit und Kargheit des katalanischen Bodens.

Something new: Virginie Brunelle gilt als eine der großen Hoffnungsträgerinnen des kanadischen Tanzes. Wer die zwei bisherigen Kollaborationen mit Gauthier Dance kennt, wird das bestätigen. Das innige, poetische Gruppenstück Beating für den Konzeptabend Grandes Dames zielte darauf, die Herzschläge der Performer:innen zu synchronisieren. In dem leidenschaftlichen Solo Off White für The Dying Swans Project, das sie während der Pandemie via Zoom von Kanada aus kreierte, ließ sie eine Tänzerin Sturm laufen gegen die Einsamkeit. Ihre nächste Uraufführung High Moon ist perfekt zugeschnitten auf die JUNIORS und hat das Zeug dazu, der nächste große Hit der Company zu werden: eine kompromisslose junge, dynamische Choreographie mit Club Feeling und Originalmusik von Laurier Rajotte, die inspiriert ist von Maurice Ravels Bolero.

Something borrowed: Lickety-Split – zu Deutsch unverzüglich, blitzschnell – kommt trotz seines temporeichen Titels eher entspannt, vor allem sehr menschlich und humorvoll daher. Zur hypnotischen Musik des kalifornischen Indie-Folk-Sängers Devendra Banhart skizzierte Alejandro Cerrudo, damals der Resident Choreographer von Hubbard Street Dance Company Chicago, die Begegnung dreier Paare: sinnlich, rätselhaft und mit einem Hauch Exzentrik. In einer seiner ersten Spielzeiten nahm Gauthier Dance das Stück ins Programm, als Teil des Tanzabends Lucky Seven von 2011. Nun ist es Zeit, dieses tänzerische Juwel an die nächste junge Theaterhaus-Company weiterzugeben ...

Something blue: Barak Marshalls The Blue Brides ist ein augenzwinkerndes Lehrstück über eine zum Scheitern verurteilte Liebe und die Gefahren von Naivität, blindem Gehorsam und Eifersucht. Im Stil einer Moritat beginnt es mit drei Bräuten am Altar, die vergeblich auf ihren Bräutigam warten. Die Farbe Blau im Titel spielt auf die psychische Labilität der missbrauchten Bräute an, denn es nützt erkennbar nichts, ein braves Mädchen zu sein ... Sarkastisch, witzig und unterlegt mit Love Songs aus der ganzen Welt, verspricht The Blue Brides eine äußerst unterhaltsame, temporeiche Tragikomödie.

Neben den vier Glücksbringer-Choreographien erkundet Eric Gauthier in einem ganz besonderen neuen Format, was den Anspruch „Dream Team“ mit Leben erfüllt. Als Host eines Podcast-Format wird er – wie in einer Radio-Show – in zwei Blöcken über das Thema künstlerische Zusammenarbeit sprechen. Wann und wie kommt der „Dream Team Spirit“ auf? In Podcast Vol. 1 interviewt er die Ausführenden – die JUNIORS. Wie gelingt die tänzerische Zusammenarbeit am besten? In Podcast Vol. 2 folgen Gespräche mit den beteiligten Choreograph:innen: Wie unterscheidet sich die künstlerische Herangehensweise bei einem Gruppenstück im Vergleich zu Solos oder Pas de deux?