Nach der zweiten CD "Noh meh Drecksglomb" kommt "Lauter Drecksglomb" Die Schwabenrocker sind zurück und präsentieren an diesem Abens ihre dritte CD, auf der u.a. Titel wie "Muggaseggele", "Wo dr Bartl dr Most holt", "I moag di, überhaupt nemme", "S´ eigentliche Fest, beginnt noh lang net", "Schwester Ulla vom ASB", "Drecksvieh" und "Currywurst" zu finden sein werden. Natürlich werden dabei die alten Klassiker wie "Hänki Pänki", "Oh mach me net he", etc. nicht fehlen und das alles wie gewohnt unter dem bekannten Motto der Band, "schwäbisch, fetzig, guad".