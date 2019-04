Unter dem Titel „Drei Bildsprachen“ sind Gemälde und Radierungen von Boto B. Bethge, Hermann Haas und Eberhard Stein zu sehen. Die drei Künstler haben sich 1962 mit Beginn ihrs Studiums an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel kennengelernt. Von Oktober 1962 an haben alle drei bei Prof. Ernst Röttger Elemente bildnerischer Gestaltung und danach bei Prov. Fritz Winter Malerei studiert. Der in Duisburg lebende Boto B. Bethge zeigt großformatige Bilder mit einfachen geometrischen Formen. Von dem in Rauschenberg und Duisburg lebenden Hermann Haas werden frühere Radierungen, die u. a. Literatur von E.T. A. Hoffmann illustrieren und Ölbilder gezeigt.Der in Hohenlohe bekannte Maler und Druckgrafiker Eberhard Stein aus Kirchberg stellt Radierungen und Zeichnungen aus. Ergänzt werden die „Drei Bildsprachen“ durch die Bilder des als Gast ausstellenden Esslinger Künstlers Joy-Angelo Grillmayr, der für seine Bilder Mineralien als Inspirationsquelle benutzt.