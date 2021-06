Dieser Abendspaziergang führt zu den drei Fellbacher Kirchen Luther, Paulus und Maria Regina.

Wir bewundern ihre Architekturen, die kostbaren oder auch ungewöhnlichen Ausstattungen und beleuchten die jeweiligen Baugeschichten, die uns einprägsam auch die Historie der Stadt vor Augen führen. So reicht die Lutherkirche mit ihren Anfängen in das ausgehende Mittelalter zurück und gibt daher Einblicke in das Werden und Wachsen der Dorfsiedlung. Und während die Pauluskirche für die Ausdehnung Fellbachs am Anfang des 20. Jahrhunderts steht, verkörpert die Kirche Maria Regina des Architekten Klaus Franz den Aufbruch des modernen Kirchenbaus in den 1960er Jahren. Mit ihrer ungewöhnlichen Baugestalt erlangte sie sogar internationales Ansehen.