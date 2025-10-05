In der traditionellen Geschichtsschreibung kommen Frauen häufig nur am Rande vor.

Die literarische Revue "Drei Frauen aus Deutschland" nimmt dagegen einen weiblichen Blickwinkel ein. Das hochklassige Schauspielerinnen-Trio Gesine Cukrowski, Ann-Kathrin Kramer und Leslie Malton erzählt 200 Jahre deutsche Geschichte entlang der Biografien dreier mutiger und unkonventioneller Schriftstellerinnen: Bettina von Arnim (1785–1859), Else Lasker-Schüler (1869–1945) und Erika Mann (1905–1969).