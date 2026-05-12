Der zeitlose Weihnachtsklassiker kehrt zurück – und zwar so lebendig wie nie zuvor.

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL – DAS MUSICAL bringt im Winter 2026/27 die Magie des Kultfilms mit seiner berühmten Originalmusik endlich live auf die Bühne und ist in einer erweiterten Tour erstmals in zahlreichen neuen Städten zu erleben.

Ein emotionales, mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie, das die Adventszeit um ein neues Highlight bereichert. So fühlt sich Weihnachten live an.

Seit über 50 Jahren gehört „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu den wichtigsten Traditionen der Weihnachtszeit. Millionen Menschen verbinden mit dem Film die schönsten Erinnerungen an Wintertage. Das Musical lässt diese Magie neu aufleben: von funkelnden Schneelandschaften über das prachtvolle Schloss bis hin zum glitzernden Ball, auf dem Aschenbrödel und der Prinz auf berührende Weise zueinanderfinden.