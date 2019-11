Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Schönster Märchenfilm des 20. Jahrhunderts - so nennt man in Tschechien den weltberühmten Weihnachtsklassiker. Es sind ganze Familien, die beglückt vor dem Fernseher sitzen und Aschenbrödel auf ihrem Ritt durch tief verschneite Wälder folgen -

dem Spott ihrer aufgeblasenen Stiefmutter und Stiefschwester zum Trotz direkt in die Arme des Prinzen. Zwei Tage vor Heiligabend ist das Märchen in der Liederhalle in strahlendem Kinoformat zu erleben. Mit dabei: die Musik Karel Svobodas, live gespielt von einem großen Sinfonieorchester und Szene für Szene mit den romantisch-witzigen Abenteuern auf der Großbildleinwand synchronisiert. Schon kurz nach seinem Aschenbrödel-Soundtrack erhielt Svoboda erste Aufträge aus dem Westen, und seine Titelmelodien für Zeichentrickfilme wie "Die Biene Maja", "Wickie" oder "Nils Holgersson" entstanden. Aber nur jene Melodie, zu der die Prinzessin auf ihrem Schimmel durch den Schnee jagt, vermag solch selige Glücksgefühle hervorzurufen - kaum zu unterscheiden von der Vorfreude aufs Fest.