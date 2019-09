Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Premiere

Von Uli Jäckle

Nach dem gleichnamigen Film von Václav Vorlíček und František Pavlíček

Als großes Familienmärchen zur Winterzeit steht ein echter Weihnachtsklassiker auf dem Programm: »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« nach der bezaubernden Verfilmung aus dem Jahre 1973, die mittlerweile zum Fest der Liebe gehört wie Lebkuchen und der Tannenbaum.

Das Schöne an dieser Version des alten Märchenstoffes ist die Tatsache, dass Aschenbrödel eine kecke, selbstbewusste junge Frau ist und kein unbedarftes Mädchen, das demütig auf die Erlösung durch den Prinzen wartet. Eigentlich kann der Königssohn froh sein, so eine kluge, gewitzte Braut wie sie mit nach Hause zu führen. Doch bevor es soweit kommt, geht es erst einmal ziemlich turbulent zu.

Denn auf dem Gutshof, auf dem Aschenbrödel zusammen mit ihrer strengen Stiefmutter und ihrer Stiefschwester Dorchen lebt, herrscht große Aufregung. Der König und die Königin haben sich angesagt, sie reisen durchs Land auf der Suche nach einer Frau für ihren Sohn. Tatsächlich ergattert die Stiefmutter eine Einladung für den Brautschauball für sich und Dorchen, während Aschenbrödel zu Hause bleiben und Erbsen und Linsen sortieren muss. Zum Glück hat sie ihre Freunde, die Tauben, die ihr dabei helfen. Dank der wundersamen Haselnüsse, die ihr der Kutscher Vincek geschenkt hat, kommt Aschenbrödel doch noch auf den Ball, wo der Prinz sich gerade entsetzlich langweilt und alle Hoffnung auf ein Mädchen, das ihm gefällt, schon aufgegeben hat. Bis endlich eine unbekannte Schöne auftaucht und ihm ein Rätsel aufgibt: »Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht … ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht …«

»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« ist eine Märchenkomödie mit einem wunderbaren Ensemble an herrlich schrägen Charakteren: Stiefmutter und Stiefschwester, die penetrant, aber ungeschickt um die Aufmerksamkeit des Prinzen buhlen, der Lehrer am Hofe, der dem Prinzen mit großem Eifer die königliche Etikette beibringen will. Oder der König, der versucht, streng zu seinem Sohn zu sein und von der Königin immer wieder liebevoll an seinen eigenen jugendlichen Übermut erinnert wird. Sie alle sorgen dafür, dass die Theaterfassung dieses berühmten Filmes nicht nur alle Register in Sachen Romantik zieht, sondern in Punkto Humor sogar noch eins drauf setzt.