Drei junge Frauen mit Down-Syndrom erobern Waiblingen zurück

Die ⟨GiRRRRls⟩ sind in der Stadt. Sie machen sich breit. Sie werden groß. Sie nehmen dich ein. Sie machen Rabbatz.

Sie machen ernst. Sie brechen aus. Sie fallen ein. Sie lieben dich. Sie nerven dich. Sie wickeln dich ein. Sie stoßen sich ab. Sie bringen dich auf. Sie ziehen dich an. Sie bringen dich zum Schmelzen. Werde Fan.

Die Performance der freien bühne stuttgart (in Kooperation mit dem Theaterhaus Stuttgart) nimmt das Publikum mit in die Themen Kindheit, Erwachsenwerden und das Ringen um Gleichberechtigung. Mit wenig Sprache, dafür viel Körperlichkeit und Präsenz werfen die GiRRRRls Fragen auf, die gesellschaftlich hochaktuell sind: Was bedeutet Erwachsenwerden? Wie fühlt es sich an, wenn man von außen unterschätzt wird – und was geschieht, wenn man die eigene Rolle zurückholt?

⟨GiRRRRLs⟩ machen Mut. In dem Theaterstück nehmen uns die 3 jungen Schauspieler*n mit Down-Syndrom mit in ihre Welt: Kindsein, Erwachsen werden – was bedeutet das für die jungen Frauen, die gesellschaftlich in die Außenseiterrolle gedrängt werden und um ihre Gleichberechtigung kämpfen?