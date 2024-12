Königliches 3- Gänge-Menü aus dem Smoker!

First:

Gesmokter Fisch vom Zedernholz

gefüllter (vegan) und ungefüllter Pilz

auf verschiedenen Salaten mit Baguette und Dip

Second: Am Stück oder g’rupftes Fleisch vom Feinsten

Hirsch, Rind, Wildschwein und Pute

Bratwurst

eingelegter Schafskäse

Ofenkartoffeln

Grillgemüse und Gemüseküchle

hausgemachte Salate und frisches Bauernbrot

verschiedene Dips und Kräuterbutter

Last but not least: