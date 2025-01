Drei Männer im Schnee nach Erich Kästner

Ein beliebter Schwarz-Weiß-Film kommt in schwarz-weiß auf die Theaterbühne ? Ja – in Erich Kästners wunderbarer Verwechslungskomödie Drei Männer im Schnee vom Theater­ensemble Filmtheater. Es hat sich auf nostalgische Filmstoffe spezialisiert und bringt seine Produktionen in liebevoller Schwarz-Weiß-Ästhetik auf die Bühne : Von Bühnenbild bis hin zu Kostüm und Maske ist alles in schwarz-weiß gehalten. Diese besondere Art der Inszenierung ist sein Markenzeichen. Die Handlung von Drei Männer im Schnee lässt sich zwar kurz und knapp zusammenfassen : Millionär wird in noblem Alpenhotel mit armem Schlucker verwechselt, es gibt eine Liebesgeschichte und natürlich geht alles gut aus. Aber ausgeschmückt mit frechem Kästner-Humor, turbulenten Verwicklungen und einem Schuss Romantik, hat sie es in sich. Kein Wunder, dass Film und Theaterstück so beliebt sind ! Der Theaterabend entführt in die Welt des Schwarz-Weiß-Films und erinnert damit an frühere Sternstunden des deutschen Kinos.