Drei Männer im Schnee

Millionär Tobler gewinnt beim Preisausschreiben seiner eigenen Firma einen Aufenthalt im Grandhotel. Dort möchte er aber nicht als solcher erkannt werden, sondern reist als „einfacher Mann“ an. Seine Tochter allerdings gibt dem

Hotel einen Tipp, um für ihren Vater das

Schlimmste zu verhindern. Schnell schließt Tobler Freundschaft mit dem jungen 2. Preisträger Hagedorn, den das Hotel fälschlicherweise für den Millionär hält. Zu allem Übel kommt auch noch Toblers Tochter in das Hotel und verliebt sich Hals über Kopf in Hagedorn. Was dann folgt, ist ein munterer Reigen an Verwechselungen mit einem gehörigen Schuss Romantik.

Bereits in den 1930ger Jahren geschrieben, hat das Stück nichts von seinem Charme und seiner Aktualität verloren. Freuen Sie sich auf ein spielfreudiges Ensemble, ein buntes Durcheinander; aufgeführt – und das ist das Besondere – gänzlich in Schwarz-Weiß!